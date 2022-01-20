Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı! Faiz indirimi oldu mu?

Merkez Bankası toplantısı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararı piyasaları doğrudan etkileyecek. Reuters anketine katılan 16 kurumun 15'i önümüzdeki hafta yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.

Merkez Bankası Ocak faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı 20 Ocak Perşembe günü saat 14:00’de açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

TCMB, faiz indirimlerine eylül ayında başlarken; aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıyla beraber toplamda 500 baz puan indirime gitti. Banka böylelikle, politika faizini yüzde 14 seviyesine çekti. Piyasalar önümüzdeki hafta ise, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararını ve sonrasında vereceği mesajları takip edecek. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gözlerin çevrileceği bir diğer toplantı ise FED'in. FED 25-26 Ocak'ta dünya piyasalarının beklediği ocak ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık kredi referans faiz oranını (LPR) 10 baz puan indirerek yüzde 3,70'e çekti. PBoC, bugün gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında, 1 yıllık kredi referans faiz oranını yüzde 3,80'den yüzde 3,70'e, 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,65'ten yüzde 4,60'a indirdi.