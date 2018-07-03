Son dakika: Maaş zamları bugün açıklanıyor!

Milyonlarca kişinin beklediği emekli maaşlarındaki Temmuz zammı açıklanıyor. Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında 'en düşük emekli maaşı ne kadar olacak' sorusu geliyor. 15 dakika sonra enflasyonla birlikte emekli zammı da açıklanmış olacak.

Milyonlarca emeklinin merak ettiği Temmuz zammı dakikalar sonra belli oluyor. Zam oranında belirleyici olan ise enflasyon oranı. SSK ve Bağ-kur emeklilerin zam oranını enflasyon, memur emeklilerinin ise toplu sözleşmede anlaşılan oran olan yüzde 3.5 üzerine ne kadar fark alacağını yine enflasyon gösterecek. Ocak Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-kur emeklileri 7.27 zam alacak. Memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 6.77 artacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Sabah'ın haberine göre Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde de Haziran enflasyonu için yüzde 0.82 tahmini yer aldı. Bu, tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.27 olacak. Memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.27 enflasyon farkı oluşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 6.77'lik artış bu maaşı 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükseltecek.

Bağ-Kur esnaf emeklilerinde ise taban maaş bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş zam oranı yüzde 7.27 olursa, bin 507 lira 14 kuruşa çıkacak.

Yüzde 7.27'lik artış Bağ-Kur tarım emeklilerinde de halen 988,91 lira olan en düşük maaşı bin 60 lira 80 kuruşa ulaştıracak. Zam oranı yüzde 7.27 olursa en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 lira 63 kuruştan bin 683 lira 74 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 liradan bin 3 lira 61 kuruşa yükselecek.