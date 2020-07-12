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Korona Virüs

Son dakika koduyla duyurdular! Vuhan’daki uzmanlar ile ilgili şoke eden iddia

ABD Başkanı Donald Trump'un eski baş strateji uzmanı Steve Bannon, şüphelerin merkezi Vuhan laboratuvarından uzmanlar hakkında şoke eden bir iddiada bulundu. Edinilen son dakika habere göre; Vuhan laboratuvarından uzmanların Batı'ya kaçarak istihbarat servislerinden 'sığınma' istediklerini açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 16:45:00 -
Son dakika koduyla duyurdular! Vuhan’daki uzmanlar ile ilgili şoke eden iddia

ABD Başkanı Donald Trump'un eski baş strateji uzmanı Steve Bannon, koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda küresel şüphenin merkezinde yer alan Vuhan laboratuvarından uzmanların Batı'ya kaçarak istihbarat servislerinden 'sığınma' istediklerini açıkladı.

İstihbarat servislerinin elinde

Trump hükümetiyle yakın olan ve Trump'un seçim başarısının mimarı sayılan Bannon, Batı'ya kaçan bilim insanlarının istihbarat servislerinin elinde olduğunu açıkladı.

Bannon, Batılı casusların kaçan Çinli uzmanları kullanarak küresel salgının Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanan bir sızıntıdan meydana geldiğini ve beraberinde salgının önceden tasarlanmış bir cinayet anlamına geldiği gerekçesiyle Pekin'e karşı bir dava oluşturduğunu açıkladı.

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