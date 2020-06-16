Son dakika koduyla duyurdular! Koronavirüs ilacı bulundu

Covid-19'a yakalanan hastaların hayatını kurtaran ilaç hayli ucuz. İlaç, solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riskini üçte bir oranında azalttı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, corona virüs salgınında hastaların hayatını kurtaran ilacın bulunduğunu dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

Hayli ucuz olan Dexamethasone adlı ilacın, Covid-19'u ağır şekilde geçiren hastaların tedavisinde düşük dozlu kullanıldığı belirtiliyor.

İlaç, solunum cihazına bağlı olan hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttı. Oksijen verilmesi halinde ise, bu oran beşte bire çıktı.

"Çığır acıcı ilaç"

BBC'ye konuşan uzmanlar, ilacın corona virüse karşı verilen savaşta çığır açıcı olduğunu belirtiyor.

Güncel verilere göre corona virüsün bulaştığı her 20 hastanın 19'u hastaneye gelmeden iyileşiyor. Hastaneye kaldırılan hastaları büyük çoğunluğu da sağlığına kavuşuyor.

Ancak bazılarının oksijen veya solunum cihazına ihtiyacı oluyor. Bunlar deksametazonun yardımcı olduğu görülen yüksek riskli hastalar.

İlaç zaten bugüne dek bir dizi başka hastalık nedeniyle oluşan iltihabı azaltmak için kullanılıyor. Ve vücudun bağışıklık sistemi corona virüs ile savaşmaya çalışırken aşırı çalışmaya başladığı zaman meydana gelen hasarın durdurulmasına yardımcı olduğu görülüyor.

Vücudun aşırı reaksiyonuna sitokin fırtınası adı veriliyor ve bu durum ölümcül olabiliyor.

"Bu şimdiye kadar ölüm oranını düşürdüğü gözlenen tek ilaç"

Habere göre, ilaç Oxford Üniversitesi'nden bir ekip tarafından hastanede tedavi gören 2 bin hastada denendi.

Oxford Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yönetilen çalışmada, yaklaşık 2 bin hastaya deksametazon verildi ve ilacı almayan 4 binden fazla hasta ile karşılaştırıldı.

İlacı kullanıldıktan sonra ventilatör kullanan hastalar için ölüm riskinin, yüzde 40'tan yüzde 28'e düştüğü gözlemlendi. Oksijene ihtiyaç duyan hastalar için ölüm riski yüzde 25'ten yüzde 20'ye düştü.

Araştırmanın başındaki Prof. Dr. Peter Horby, "Bu şimdiye kadar ölüm oranını düşürdüğü gözlenen tek ilaç olma özelliğini taşıyor. Ve de bu oran önemli ölçüde azaltıyor. Bu büyük bir atılımdır" ifadelerini kullandı.