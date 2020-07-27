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Dünya

Son dakika koduyla duyurdular! Çin’den ABD’ye misilleme

ABD'nin Teksas Çin Konsolosluğu'nu kapatma kararının ardından Çin'den flaş hamle geldi. Edinilen son dakika habere göre; Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:21:00 -
Son dakika koduyla duyurdular! Çin’den ABD’ye misilleme

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldığını açıkladı. Karar, ABD'nin Teksas Çin Konsolosluğu'nu kapatmasından sonra verildi.

Casusluk suçlaması

ABD yönetimi, geçen hafta, Çin'i casuslukla suçlamış ve Teksas eyaletindeki Çin Konsolosluğu'nu Cuma günü kapatılmasına karar vermişti. Çinli yetkililer bu karara karşılık, 1985 yılında açılan ve Çin'in Chengdu kentinde bulunan ABD Konsolosluğu'nun kapatıldığını açıkladı.

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Yorumlar

Nihal

Çinin yanında yer almasınıda bilelim baksana Ayasofyada bize aba altından sopa gösteriyorlar gerekirse Çinden yana oluruz düşmanımın düşmanı dostumdur
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