Son dakika koduyla duyurdular! Çin’den ABD’ye misilleme
ABD'nin Teksas Çin Konsolosluğu'nu kapatma kararının ardından Çin'den flaş hamle geldi. Edinilen son dakika habere göre; Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldığını açıkladı. Karar, ABD'nin Teksas Çin Konsolosluğu'nu kapatmasından sonra verildi.
Casusluk suçlaması
ABD yönetimi, geçen hafta, Çin'i casuslukla suçlamış ve Teksas eyaletindeki Çin Konsolosluğu'nu Cuma günü kapatılmasına karar vermişti. Çinli yetkililer bu karara karşılık, 1985 yılında açılan ve Çin'in Chengdu kentinde bulunan ABD Konsolosluğu'nun kapatıldığını açıkladı.