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Dünya Son dakika kodu ile geçtiler! Süveyş Kanalı'nda yeni kaza
Dünya

Son dakika kodu ile geçtiler! Süveyş Kanalı'nda yeni kaza

Geçtiğimiz günlerde büyük bir kazanın yaşandığı Süveyş Kanalı'nda yeni bir kriz patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:15:00 - 2021-04-06 14:41:54
Son dakika kodu ile geçtiler! Süveyş Kanalı'nda yeni kaza

Süveyş Kanalı'nda, geçtiğimiz günlerde yaşanan gemi kazasının ardından bugün yeni bir vaka daha yaşandı. Bu sefer de Rumford isimli petrol gemisi karaya oturdu.

Süveyş Kanalı'nın adı, yaşanan gemi kazaları ile anılmaya devam ediyor. Son dakika haberi olarak duyurulan gelişmede Geçtiğimiz günlerde Ever Given isimli geminin yanlamasına kapattığı kanalda, bugün de İtalya bandralı Rumford isimli bir gemi karaya oturdu.

Kanal geçici olarak kapatıldı

Geminin karaya oturmasının ardından ekipler gemiyi kurtarma çalışmaları başlatırken, kanal geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Gemi hareket ettirildi

Kanalkda faaliyet gösteren yardımcı gemilerin devreye girmesiyle kısa süre içierisnde kurtarılan gemi yeniden hareket ettirildi. Geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafik tedbirli bir şekilde yürütülüyor.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Ever Given gemi kazası nedeniyle Süveyş Kanalı günlerce gemi trafiğine kapanmış, milyarlarca dolarlık maddi zararın yanı sıra deniz taşımacılığı trafiğinde kapatılması güç yaralara neden olmuştu.

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Yorumlar

Vatandas

Kanal kazaları ne hikmetse istanbul kanalı söylemleri hız kazandıkça artıyor bu ya bir mesaj yada istersek geçit vermeyiz demekmi anlayamadım.
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