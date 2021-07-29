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Dünya Son dakika kodu ile duyurdular! ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
Dünya

Son dakika kodu ile duyurdular! ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan ABD Büyükelçiliği hedef alınarak roketli saldırı düzenlendi. Roketler, büyükelçilik yakınlarına isabet etti. Saldırının İranlı gruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 10:31:00 -
Son dakika kodu ile duyurdular! ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketle saldırı düzenlendi.

Çevredeki araçlarda hasara neden olan saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Irak hükümetinden de henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak’taki ABD hedeflerine yönelik son dönemde sık sık saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran’a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.

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