Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan son dakika verilerine göre, Kahramanmaraş'ta merkez üssü Göksun olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 7,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedildi
Deprem çevre illerden de hissedildi.
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