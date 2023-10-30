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Gündem Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Gündem

Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Yeniakit Publisher
2023-10-30 19:54:00 - 2023-10-30 20:11:25
Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan son dakika verilerine göre, Kahramanmaraş'ta merkez üssü Göksun olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 7,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi.

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Yorumlar

Leyl....

Ülkemizde kentsel dönü$üm adi verilen bir uygulama var.. Lakin deprem vergileri ödeyenler, sigorta yaptiranlar cift ödeme yapmis olurlar.. Bu sacma degil mi? Niye bir insan 30 yil deprem Vergisini odeyip bir de uzerine kentsel donusume para gömsün? Dunyanin hicbir yerinde cifter ödeme yok! Deprem bolgesi olmayan yerlerde var. Ayrica bu topraklarda 1 milyon yildir deprem oluyor, yeni birsey degil yani! :)))
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