Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Onikisubat ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.23’te meydana gelen depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından ilgili ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını ve an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Olumsuz durum bulunmamaktadır

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.