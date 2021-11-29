Son dakika! İstanbul'da lodos nedeniyle motokurye hizmetine kısıtlama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle bugün saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Yarın saat 18.00'e kadar motokurye hizmeti verilmeyecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos ve fırtınanın hayatı olumsuz yönde etkilemesi ve motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması için bugün saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve scooter kullanımına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından valiliğimizce alınan karar uyarınca bugün saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Bu karar özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir.”

Metrobüsler motokuryeleri korudu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan motokuryeler bugün şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle düşmemek için büyük çaba sarf eden kuryelerin yardımına metrobüs sürücüleri yetişti. Köprüden geçen iki metrobüs sürücüsü kuryeleri ortalarına alarak rüzgarın etkisini azalttı. Motokuryeler metrobüs sürücüleri sayesinde savrulmaktan ve düşmekten kurtuldu.