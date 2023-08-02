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Gündem Son dakika: İstanbul'da iş merkezinde yangın
Gündem

Son dakika: İstanbul'da iş merkezinde yangın

Yeniakit Publisher
2023-08-02 11:07:00 -
Son dakika: İstanbul'da iş merkezinde yangın

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi tek tek kurtarıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

 

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yanan iş merkezinde 9 kişi  mahsur kaldı. CNN Türk muhabiri Emel Telli, yangındaki 9 kişinin tek tek kurtarıldığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin de dumandan etkilendiğini belirtti.


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