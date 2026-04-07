SON DAKİKA
Buzdolabı Üzerindeki Magnetler Tehlike Saçıyor! ABD'li üst düzey yöneticiler: 'Trump'ın akli dengesi yerinde değil' Ünlü isimlere operasyon! Listede yok yok CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var, Sinem Dedetaş'ın akıbeti belli oldu Aman dikkat! Siyonist Algida marketlerde Oando markasıyla görünmeye başladı! Trump'ın oğlunu İran savaşına göndermek için kampanya başlatıldı! 'İçimizdeki Amerikancı İslamcılar' Herkes Hürmüz'ü konuşurken Balkanlar alev aldı! TürkAkım'a saldırı girişimi! Siyonist cephede işler iyice karıştı: 4 israil askeri casusluk şüphesiyle gözaltına alındı! Türkiye'nin en büyük düşmanları omuz omuza! İsrail ile Yunanistan arasında yeni anlaşma!
Gündem İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi
Gündem

İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul Beşiktaş’ta, siyonist israil Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri yükseldi. Bölgede büyük panik yaşanırken, çıkan çatışma ile ilgili emniyetten yapılan açıklamada, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyetten yapılan açıklamada 3 şahısın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

3 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Emniyetten yapılan açıklamada şüphelilerden 2'sinin öldüğü 1'inin ise yaralı olduğu aktarıldı. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EMNİYET: ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ ÖLDÜ

İstanbul Emniyeti'nden alınan son bilgiye göre; çatışmada şüphelilerden 2'sinin öldüğü 1'inin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çatışmada 2 polisin de yaralandığı aktarıldı.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

BAKAN GÜRLEK: DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi

Bakan Gürlek'in açıklamaları şu şekilde;

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir.

