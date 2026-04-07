Mahkemede yargı mensuplarına ağır hakaret: Yolsuzluk sanığı İmamoğlu haddini aştı! Bir soruşturma daha başlatıldı

Silivri’deki mahkeme salonlarını siyasi şov alanına çevirmeye çalışan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun maskesi bir kez daha düştü. 402 sanıklı dev yolsuzluk davasının dünkü duruşmasında, hakkındaki ağır iddialara cevap vermek yerine yargı makamını hedef alan İmamoğlu, "Bu dosyada tek suç örgütü var, o da iddia makamıdır" diyerek haddini aştı. Türk adaletine ve savcılara yönelik bu alçakça saldırı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçirdi. Başsavcılık, İmamoğlu hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar üzerine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada sarf ettiği sözler nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun, 06 Nisan 2026 tarihli duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması olarak bilinen dosyada görev yapan yargı mensuplarına yönelik ifadeleri incelemeye alındı.

Bu kapsamda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 06.04.2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan "bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri nedeniyle, "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

DURUŞMALAR BAŞLADIKTAN SONRA İKİNCİ SORUŞTURMA

Bu soruşturma, İBB davasında duruşmaların başlamasından sonra İmamoğlu hakkında açılan ikinci soruşturma oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta da İmamoğlu'nun "Bilirkişi Davası"ndaki savunmasında yargı mensuplarına yönelik ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.