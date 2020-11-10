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Gündem Son dakika... İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
Gündem

Son dakika... İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da artan koronavirüs vaka sayılarının ardından valilik yeni karar aldı. Buna göre 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:22:00 - 2020-11-10 22:58:12
Son dakika... İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara'nın ardından İstanbul'da da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.11.2020 Salı günü saat: 19:00 Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanmıştır. Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda birçok tedbirkararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bilindiği üzere dünyada halen Covid¬19 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir."

Ankara'da da kısıtlama getirilmişti

Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Valilikten mesai saatleriyle ilgili yeni kararlar
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Yorumlar

Mustafa

Maskesiz dolaşan insan kılıklıları engelleyemeyince fatura 65 yaş ve üstüne kesiliyor. Kolaycılık bu olsa gerek.
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