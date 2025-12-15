Son dakika! İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu: Usulsüz diplomasının iptali isteniyor
Son dakika haberi.. Türkiye’nin en büyük yolsuzluk soruşturmasının faili olan “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yollarla elde ettiği üniversite diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın duruşma tarihi belli oldu.
İlk duruşma, 15 Ocak 2026, saat 11.00’de İstanbul 5. idare Mahkemesi’nde görülecek. Karar çıksa dahi tarafların yüzüne okunmayacak. Daha sonra karar taraflara yazılı olarak tebliğ edilecek. Bu dava, İmamoğlu’nun diploma iptalinin yürütmesine ilişkin yaptığı itiraz nedeniyle açılmıştı.
Ayrıntılar az sonra...