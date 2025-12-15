  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Son dakika! İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu: Usulsüz diplomasının iptali isteniyor
Gündem

Son dakika! İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu: Usulsüz diplomasının iptali isteniyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Son dakika! İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu: Usulsüz diplomasının iptali isteniyor

Son dakika haberi.. Türkiye’nin en büyük yolsuzluk soruşturmasının faili olan “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yollarla elde ettiği üniversite diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın duruşma tarihi belli oldu.

 

İlk duruşma, 15 Ocak 2026, saat 11.00’de İstanbul 5. idare Mahkemesi’nde görülecek. Karar çıksa dahi tarafların yüzüne okunmayacak. Daha sonra karar taraflara yazılı olarak tebliğ edilecek. Bu dava, İmamoğlu’nun diploma iptalinin yürütmesine ilişkin yaptığı itiraz nedeniyle açılmıştı.

Ayrıntılar az sonra...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?
Gündem

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Prof. Dr. Cevdet Erdol Akşam gazetesine yazdığı “Bir Yıl, Bir İmza, Bir Keder” başlıklı yazısında hastanelerle ilgili önemli iddialar ortaya..
TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den "Şeffaflık" U-Dönüşü
Gündem

TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den “Şeffaflık” U-Dönüşü

CHP’nin yargı üzerinden sürdürdüğü ikiyüzlü siyaset bir kez daha açığa çıktı. Daha düne kadar yolsuzluk suçundan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na i..
Mehmet Akif Ersoy’dan geri adım! Sözlerinin maksadını aştığını söyledi
Gündem

Mehmet Akif Ersoy’dan geri adım! Sözlerinin maksadını aştığını söyledi

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, kamuoyunda tartışma yaratan “siyasi operasyon” ifadeleriyle ilgili yeni bir açıklama..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23