  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sivaslıların devletten isteği heyecanlandırdı

Hazine Bakanlığı iddiaları yalanladı! ÖTV alınmayacağı haberleri asılsızdır

Dev patatesin içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

Bakan Murat Kurum paylaştı... İşte 15 soruda "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin merak edilenler

İstanbul’da trafikte dehşet saçmıştı! O maganda kadın yakalandı

Suudi Arabistan Kralı Selman, Ronaldo için kanunları değiştirdi

Hazır mısınız geliyor gelmekte olan! Lapa lapa kar yağacak

Uyanın hacılar uyanın! Kemal'in 'namusunu kurtarma' da AK Parti'ye düştü

Akaryakıt fiyatları uçtu! Araç sahipleri çözümü buldu, apar topar geçtiler

Nihayet Cumhurbaşkanı adayını konuşmak akıllarına geldi! Temel Amca’nın cumhurbaşkanı adayı kim?
Gündem Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu.
Gündem

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiğinin altı bir kez daha çizildi. Söz konusu tespite ilişkin son dönemde Kobani davası başta olmak üzere elde edilen bilgi ve beyanlar sıralandı. Yazıda, hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 14:19:00 - 2023-01-05 14:22:56
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmişti. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında iddianamenin kabulüyle birlikte HDP'nin banka hesaplarına bloke konulması talebi AYM tarafından reddedilmişti. Daha sonra Şahin, sadece partinin ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılmak gayesiyle verilen devlet yardımlarının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmasının engellenmesi bakımından bu yardımların geri alınmasındaki olası güçlükler gözetilerek, devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesini yeniden talep etmişti.

 

11 SAYFALIK BELGE GÖNDERİLDİ

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'ye hazine yardımının kesilmesi ile ilgili talebini 30 Aralık 2022 tarihinde görüştü. Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, "HDP'nin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiğine dair elinizde bulunan bilgi ve belgeleri 5 gün içinde gönderin" talebinde bulundu. Başsavcı Şahin, söz konusu bilgi ve belgeleri dün Anayasa Mahkemesi'ne ulaştırdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Anayasa Mahkemesi'ne 11 sayfalık belge gönderildi. Belgelerde, HDP'nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiğinin altı bir kez daha çizildi. Söz konusu tespite ilişkin son dönemde Kobani davası başta olmak üzere elde edilen bilgi ve beyanlar sıralandı. Yazıda, hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23