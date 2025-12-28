  • İSTANBUL
Gündem Son dakika! Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş gözaltına alındı
Son dakika! Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı, yürütülen ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı dosyada; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin inceleme sürüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı gözaltına alındı. Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

bakalım bu sahıslara

 Veyis Ateş (d. 15 Mart 1973, Tarsus), Türk gazeteci ve haber spikeridir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur Taner Çağlı, 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Çevirmenlik Bölümü'nden mezun olmuştur. internette cvsi olmayan ve kendine eğitimci diyen biri. formasyon eğitimi var mı belirsiz. baya şüpheli durum. doğu akdeniz çevirmenlik mezunuyum yazmış sitesine. aslında mütercim tercümanlık bölümün ismi. 2005 yılında kurulmuş bölüm 2009 da bu arkadaş mezun olduğunu belirtmiş. 87’li, 2 yıl mezun kalmış kıbrısta yeni açılan bölüme girmiş gelmiş. toplam 1 sene çeşitli yerlerde öğretmenlik yapmış ki bana göre kısa bir süre ve referans vermemiş.
