Son dakika haberi: Yarıyıl tatili uzayacak mı? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okul açılış tarihi…
Korona tedbirlerine uyularak uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime 6 Eylül’de başlanmıştı. İlk ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapan öğrenciler 2021 2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamladı. milyonlarca öğrenci bugün itibariyle yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatiline girilmesiyle birlikte hem öğrenciler hem de veliler artan omicron varyantı sonrası acaba yarıyıl tatili uzar mı? Yarıyıl tatili uzayacak mı? sorularına yanıt arıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağına ilişkin konuştu. Peki Yarıyıl tatili uzayacak mı? 15 tatili ne zaman bitecek? Okullar ikinci döneme ne zaman başlayacak?
Yarıyıl tatili uzayacak mı? İkinci dönem ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul öğrencilerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyıl karnelerini dağıttı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraber öğrencilere 1. dönem karnelerini dağıtarak, 7 Şubat’ta sona erecek 2 haftalık tatilin ardından buluşacaklarını söyledi. Öğrencilere karnelerini verirken hayallerindeki meslekleri soran Bakan Özer, öğrencilere yarıyıl tatilinde aileleri ile vakit geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.
Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.