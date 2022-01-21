Son dakika haberi: Yarıyıl tatili uzayacak mı? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okul açılış tarihi…

Korona tedbirlerine uyularak uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime 6 Eylül’de başlanmıştı. İlk ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapan öğrenciler 2021 2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamladı. milyonlarca öğrenci bugün itibariyle yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatiline girilmesiyle birlikte hem öğrenciler hem de veliler artan omicron varyantı sonrası acaba yarıyıl tatili uzar mı? Yarıyıl tatili uzayacak mı? sorularına yanıt arıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağına ilişkin konuştu. Peki Yarıyıl tatili uzayacak mı? 15 tatili ne zaman bitecek? Okullar ikinci döneme ne zaman başlayacak?