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Dünya Son dakika! Gazze'de ateşkes sağlandı
Dünya

Son dakika! Gazze'de ateşkes sağlandı

Siyonist İsrail ordusunun 3 gündür devam eden saldırılarının son bulması için anlaşna sağlandı. Gazze'de ateşkesin saat 20:00'da başlayacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 16:21:00 - 2022-08-07 16:46:16
Son dakika! Gazze'de ateşkes sağlandı

Çocuk-kadın-yaşlı ayırt etmeden üç gündür Gazze'ye saldıran siyonist İsrail ile ateşkes sağlandı.

Buna göre; saat 20:00 itibari ile ateşkes başlayacak.

Bilançosu ağır oldu!

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta başladığı saldırılarında aralarında 6 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Filistin direniş güçleri de, İsrail saldırılarına anında misilleme yaparak karşılık verdi.

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