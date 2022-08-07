Son dakika! Gazze'de ateşkes sağlandı
Siyonist İsrail ordusunun 3 gündür devam eden saldırılarının son bulması için anlaşna sağlandı. Gazze'de ateşkesin saat 20:00'da başlayacağı belirtildi.
Çocuk-kadın-yaşlı ayırt etmeden üç gündür Gazze'ye saldıran siyonist İsrail ile ateşkes sağlandı.
Buna göre; saat 20:00 itibari ile ateşkes başlayacak.
Bilançosu ağır oldu!
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta başladığı saldırılarında aralarında 6 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan Filistin direniş güçleri de, İsrail saldırılarına anında misilleme yaparak karşılık verdi.