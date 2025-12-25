Son dakika! Futbolda FETÖ depremi! Lütfi Arıboğan dahil 4 dev isim gözaltında

FETÖ’nün futbol dünyasına kurduğu sinsi tuzaklar, yeni bir operasyon dalgasıyla tekrar gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Şike Kumpası" soruşturması kapsamında; eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, avukat İlhan Helvacı ve iş insanı Ebru Köksal sabah saatlerinde gözaltına alındı. "Şüpheli" sıfatıyla savcılığa getirilen isimlerin, kumpasın medya ayağındaki kilit isim Mehmet Baransu ile olan ilişkileri ve o dönem alınan kritik kararlar mercek altına alınıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün futbolda şike kumpas soruşturması çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Eski TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, FETÖ'nün 2011 yılında gerçekleştirdiği futbolda şike soruşturmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişinin hedef alındığı belirtildi.

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm

İRTİBATLARI TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak soruşturmalar yapıldığı belirtilerek, tutuklu eski gazeteci Mehmet Baransu ilebazı isimlerin irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri tespit edildi.

Avukat İlhan Helvacı

4 İSİM İFADE VERİYOR

Soruşturma kapsamında tespit edilen, TFF eski Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, TFF eski Baş Hukuk Müşaviri Avukat İlhan Helvacı ve Galatasaray eski Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri iş insanı Ebru Köksal, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından ifadeye çağırıldı. 4 ismin savcılıkta hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi. Şüpheliler savcılığa ifade veriyor.

İş insanı Ebru Köksal

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir."