Son dakika EYT haberi var mı? EYT Emeklilikte yaşa takılanlar son gelişmeler!

EYT son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlar son gelişmelere göre yakından takip ediliyor. EYT’lilerin dört gözle beklediği Türkiye Büyük Millet Meclis’i bugün yeni yasama yılana başladı. Meclis’in yeni yasama yılana girmesiyle birlikte Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Meclis’ten gelecek son dakika EYT haberini bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) emeklilik formülü teklifi geldi. EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak?

EYT son durum ne? İşte EYT haberleri ve yaşa takılanlarda son gelişmeler: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" dedi. CHP'nin EYT konusunda bir araştırma komisyonu kurulması teklifini gündeme getireceği konusunda ise Bostancı, "İşin gerçeği herkes siyaset yapmak istiyor. Bu konu komisyon kurulmasını gerektiren bir husus değil. Esasen muhalefetin de bu konuda çözüm için ne söylediği pek belli değil. Ne diyorlar, 'Emekli edelim verelim, bu şuna benziyor. 'Köylü kardeşlerim buğday fiyatlarını arttıralım' dediniz. Sonra şehirlilere dönüp, 'kardeşim ekmeği neden bu kadar pahalıya alıyorsunuz indirelim ekmek fiyatlarını' böyle bir akılcılık üzerine belli kesimleri memmun ediyor gibi görünebilirsiniz ancak arada illiyet bağı yok" değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) emeklilik formülü

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman üç çözüm üzerinden süreci değerlendirdi. Duman’ın aktardığı bilgilere göre ilk madde kadın ve erkeklerin yaş şartı olacak. 50 yaşını dolduran kadınlar ve 55 yaşını doldura erkekler 3600 günü tamamlamaları halinde bu yasadan yararlanabilecek. İkinci yöntemde ise emeklilik koşulları arasındaki yaş sınırı devre dışı bırakılacak. Çalışma hizmeti ve çalışma süresi şartlarını yerine getirenler emekli olabilecekler. Bu yöntem kabul edilirse 1994 yılında sonra sigortaya giren erkek çalışanlar faydalanamamış olacaklar. Üçüncü yöntemde ise 8 Eylül 1999 yılı öncesinde işe başlamış olanlar 5 bin gün çalışma ile diğer koşulları sağlayarak emekli olabilecekler. Bu kanunun çıkması halinde bütün EYT’lileri kapsayabilmesi için 2024 yılının 9 Eylül’üne kadar yürürlükte kalması gerekiyor.

EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman’ın yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre kanun yasalaşması halinde EYT’liler 2-3 aylık bir süre gerekiyor. Yani teklif yasalaşırsa emeklilikte yaşa takılanlar 2020’de emekli olabilecekler.