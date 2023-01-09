Son dakika: Endonezya'da şiddetli deprem! 7.6 ile sarsıldılar! Endonezya'da devasa Tsunami uyarısı yapıldı!
Son dakika haberine göre, Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları şiddetli sarsıldı.
Son dakika haberi: Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Öte yandan deprem sonrası, Endonezya, Avustralya ve Papua Yeni Gine ülkeleri için tsunami uyarısı yapıldı.
Depremin Pasifik Okyanusu'nun tabanında 97 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
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