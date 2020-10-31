Türkiye bir kez daha deprem gerçeğini acı bir şekilde hatırladı. 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de merkez üstü İzmir Seferihisar ilçesinin 17 ü açığında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremde 24 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Vatandaşlar bölgede kaç artçı depremin olduğunu merak ediyor. Kaç artçı deprem oldu?

Son dakika depremleri | Kaç artçı deprem oldu?

İzmir’de yaşanan depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi. Yıkılan 17 binanın 8'inde kurtarma çalışmaları tamamlandı. 9 binada ise çalışmalar sürüyor. İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.

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