Son dakika depremleri | Kaç artçı deprem oldu?
Deprem mi oldu son dakika | İzmir’de meydana gelen deprem can ve mal kayıplarına yol açtı. Son rakamlara göre 24 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Acı haberlerin yanı sıra saatler sonra enkazdan çıkarılanların görüntüleri ise yüreklere su serpti. Peki, bölgede kaç artçı oldu? | Son dakika depremleri
Türkiye bir kez daha deprem gerçeğini acı bir şekilde hatırladı. 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de merkez üstü İzmir Seferihisar ilçesinin 17 ü açığında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremde 24 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Vatandaşlar bölgede kaç artçı depremin olduğunu merak ediyor. Kaç artçı deprem oldu?
Son dakika depremleri | Kaç artçı deprem oldu?
İzmir’de yaşanan depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi. Yıkılan 17 binanın 8'inde kurtarma çalışmaları tamamlandı. 9 binada ise çalışmalar sürüyor. İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.