Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?
Deprem nerede oldu? Ülkemiz için deprem önemli bir gerçek. Bu gerçek zaman zaman kendisini hatırlatıyor. Son olarak Ege'den bir deprem haberi geldi. Peki, deprem nerede ne zaman oldu?
Güncel depremler sık sık araştırılıyor. Özellikle Ege’de yaşayanlar kaydedilen son depremleri araştırıyor. Peki, deprem mi oldu?
Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 14.26'da ve 15,02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 42,98 kilometre olarak ölçüldü.
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