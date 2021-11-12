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Gündem Son dakika deprem nerede olacak? Çelikhan Erkenek Türkoğlu deprem mi olacak?
Gündem

Son dakika deprem nerede olacak? Çelikhan Erkenek Türkoğlu deprem mi olacak?

Son depremler nerede oldu? AFAD, internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.19'da merkez üssü Pütürge olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Pütürge depreminde herhangi bir olumsuz durum olmazken, korkutan uyarı deprem konusundaki yaptığı açıklamalar ilen bilenen Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Peki deprem nerede olacak? Deprem için neresi riskli? Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu deprem mi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-12 14:30:00 - 2021-11-12 14:32:44
Son dakika deprem nerede olacak? Çelikhan Erkenek Türkoğlu deprem mi olacak?

Deprem nerede olacak? Son deprem nered oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Malatya Valisi Aydın Baruş, depremin ardından ekiplerin saha çalışması başlattığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekip arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyoruz. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçe merkezi ve bağlı mahallerde taramasını sürdürüyor." diye konuştu.

Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu deprem mi olacak?

Korkutan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, "Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli" dedi. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar, öğlen Malatya-Pütürge-Bölükkaya’da 4,8’lik deprem oldu. Elazığ depreminden sonra DAF Elazığ depreminde kırılan kolunun GB ucuna, yani Çelikhan-Erkenek kesimine depremlerle stres transfer ederek orayı zorluyor. Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli" ifadelerini kullandı.

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