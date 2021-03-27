Son dakika deprem mi oldu? 27 Mart güncel deprem listesi
Deprem mi oldu? Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçek zaman zaman kendini hissettiriyor. Pek çok vatandaş bu sebeple sık sık 'Bugün deprem oldu mu?' sorusunu araştırıyor. Peki, deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?
Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple ülkemizde sık sık depremler yaşanıyor. Vatandaşlar bu sebeple her gün nerede, kaç şiddetinde deprem yaşandığı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, deprem oldu mu?
Son dakika deprem mi oldu? 27 Mart güncel deprem listesi
Bilindiği gibi son aylarda özellikle Ege'de sık sık depremler yaşanıyor. Söz konusu depremlerin çoğunluğu 3 şiddetinin altında. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şöyle: