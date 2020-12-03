Son dakika deprem | Deprem nerede oldu?
Siirt deprem son dakika | Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Deprem ne zaman oldu? | Deprem kaç şiddetinde | Siirt deprem son durum
3 Aralık deprem listesi | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.