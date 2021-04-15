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Gündem Son dakika deprem | Deprem mi oldu?
Gündem

Son dakika deprem | Deprem mi oldu?

Deprem nerede oldu? Deprem gerçeği zaman zaman kendini hatırlatıyor. Vatandaşlar bu sebeple sık sık son dakika depremlerini araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 00:54:00 -
Son dakika deprem | Deprem mi oldu?

Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke. Özellikle 2020 ve 2021 yılları yaşanan depremlerle can ve mal kayıplarına yol açtı. Son dönemde ise Ege’de sık sık depremler yaşanıyor. Bu sebeple milyonlarca kişi son dakika depremlerini yakından takip ediyor. Peki, deprem mi oldu?

Son dakika deprem | Deprem mi oldu?

 

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