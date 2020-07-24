Son dakika: Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Son dakika haberler: Çiftçi destek paraları ne zaman ödenecek? Binlerce çiftçinin beklediği tarım destek ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak." açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, 329,4 milyon liralık çiğ süt desteği ödemelerini Cuma günü 18.00’den sonra üreticilerin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Pakdemirli, "2020 yılı ocak, şubat, mart dönemi kapsamında, 254.300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemelerini 24 Temmuz Cuma Günü saat 18.00’den sonra üreticimizin hesaplarına yatırıyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.