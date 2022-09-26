Son dakika! CHP'den Tanju Özcan kararı

Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın durumunu görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda, katılanların oy birliğiyle Özcan hakkında, "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verildi.

Bir yıl geçici çıkarma cezası

Partiden yapılan açıklamada, "CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26 Eylül tarihinde yaptığı toplantısında, Bolu İli Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, bir yıl geçici çıkarma cezası verilmesine, katılanların oy birliğiyle kesin olarak karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen ve daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu. Bu toplantıda Özcan hakkında karara varılamamıştı.

Özcan'ın durumunun, YDK'nin 22 Ağustos'taki toplantısında görüşülmesine karar verilmiş, burada da karar alınamaması üzerine, bugünkü toplantıda görüşülmesine karar verilmişti.

Tanju Özcan kimdir?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Özcan, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre serbest avukat olarak çalıştı. Milletvekili olarak meclise girmeden evvel Belediye Meclis Üyeliği yapan Özcan, aynı zamanda Boluspor'da yönetici olarak görev aldı.

İlk defa 2011 senesinde CHP'den Bolu Milletvekili olarak meclise girdi. İlk kez 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu belediye başkan adayı olmuş fakat seçilememiştir. 10 sene aradan ve 3 dönem milletvekilliğinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den tekrar Bolu belediye başkanlığına aday gösterildi. Özcan aldığı %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi. 5 Nisan 2019 tarihinde belediye başkanlığı görevini devraldı.