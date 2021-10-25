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Gündem Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama
Gündem

Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan büyükelçileri "istenmeyen adam ilan edilecekler" şeklindeki tepkisinin ardından büyükelçiler geri adım attı. ABD büyükelçiliğinin Türkiye'nin içişlerine karışılmasının söz konusu olmadığını dile getirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olumlu karşıladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:43:00 - 2021-10-25 17:18:49
Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama

ABD'nin ve bazı ülke büyükelçiliklerinin Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri atması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

Erdoğan geri adımı olumlu karşıladı

AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD'nin ve bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine ilişkin yaptıkları açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

ABD büyükelçiliğinden açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.

Diğer büyükelçilikler de geri adım attı

Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.

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