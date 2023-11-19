Son dakika! Bir ilimizde okullar tatil edildi

Zonguldak Valiliği, il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretime bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak" denildi.

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