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Gündem Son dakika! Bir ilimizde okullar tatil edildi
Gündem

Son dakika! Bir ilimizde okullar tatil edildi

Yeniakit Publisher
2023-11-19 15:32:00 - 2023-11-19 16:33:49
Son dakika! Bir ilimizde okullar tatil edildi

Zonguldak Valiliği, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün boyunca ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği, il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretime bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak" denildi.

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