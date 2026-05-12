Bir İETT otobüsü daha alev aldı! İstanbul’u komple yakacaklar
CHP’li İBB’nin liyakatsiz yandaş arpalığına çevirdiği İETT otobüsleri her gün yanmaya devam ediyor. Bugün de Sarıyer, Bahçeköy orman yolunda bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular canını zor kurtarırken otobüs alev topuna döndü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sonrası otobüs küle döndü.
Yolsuzluktan tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelir gelmez liyakatli kadroları ekmeğinden ederek yandaş arpalığına çevirdiği İETT, tel tel dökülmeye devam ediyor. Sarhoş şoförlerden bakımsız otobüslere kazasız yangınsız tek bir gün geçirmeyen İstanbullu, son duasını ederek otobüslere binmeye başlarken bugün de Sarıyer'de bir İETT otobüsü seyir halindeyken alev topuna döndü.
Yolcuların canını zor kurtardığı otobüse ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Otobüs küle döndü.
Sosyal medyada da yayılan görüntülere Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filminde İstanbul'u yaktığı sahneye atfen "İstanbul'u komple yakacaklar" yorumları yapıldı.