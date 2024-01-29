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Gündem Son dakika! Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 ilde eş zamanlı dev operasyon! Çok sayıda gözaltı
Gündem

Son dakika! Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 ilde eş zamanlı dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-01-29 18:28:00 - 2024-01-29 18:30:10
Son dakika! Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 ilde eş zamanlı dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “İnternet üzerinden ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “İnternet üzerinden ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.”

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