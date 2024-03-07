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Gündem Son dakika! Bakan Tunç'tan Eylem Tok ve oğlu hakkında flaş açıklama
Gündem

Son dakika! Bakan Tunç'tan Eylem Tok ve oğlu hakkında flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2024-03-07 22:11:00 - 2024-03-07 22:13:46
Son dakika! Bakan Tunç'tan Eylem Tok ve oğlu hakkında flaş açıklama

Adalet Bakanı Tunç, bir kişinin ölümüne neden olan oğlu ile ABD'ye kaçan Eylem Tok hakkında açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Tunç: "2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50’de uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

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