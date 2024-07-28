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Ekonomi Son dakika! Bakan Şimşek'ten vergi düzenlemesi mesajı
Ekonomi

Son dakika! Bakan Şimşek'ten vergi düzenlemesi mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-28 14:51:00 - 2024-07-28 15:29:01
Son dakika! Bakan Şimşek'ten vergi düzenlemesi mesajı

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından vergi düzenlemesine ilişkin, bir mesaj paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından vergi düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi.

Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor.

Amacımız, Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır.
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Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz.

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