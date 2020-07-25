Son dakika... Bağkur zamlı maaş farkı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ve yüzde 5.75 zam oranı ile birlikte 1.361 liraya varan fark alacak emekliler bu ay çifte bayram yaşayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin takvimini açıkladı. Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.75 zamlı maaşları ve bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı. Ödemeler, 28 Temmuz'da tamamlanacak. Temmuz zammıyla birlikte en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı ek ödeme dahil bin 784 liradan bin 886 liraya yükseldi. Yani esnaf emeklilerinin hesabına en az bin 886 lira maaş ve bin lira bayram ikramiyesi yatırılıyor.

Memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak?

28-29 Temmuz, memur emeklilerinin kazanç tarihleri olacak. Memur emeklileri bu tarihte Temmuz ayı zam farkı, bayram ikramiyesi ve Ağustos ayı maaşını hesabında görecek. Bu ayın başında maaşını zamsız olarak alan memur emeklilerinin Ağustos ayı maaşları da Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildi. Bayram ikramiyesi ödemesinden, bu ay emekli ya da ölüm aylığı bağlananlar da yararlanabiliyor. Ölüm aylığı alanlara, aylık oranında ödeme yapılıyor.