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Gündem Son dakika! Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde büyük yangın...
Gündem

Son dakika! Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde büyük yangın...

Yeniakit Publisher
2023-09-21 16:08:00 - 2023-09-21 17:08:41

İstanbul Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altında alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı.

1 itfaiye eri yaralandı

Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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