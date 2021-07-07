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Dünya Son dakika! BAE'nin Dubai kentinde şiddetli patlama
Dünya

Son dakika! BAE'nin Dubai kentinde şiddetli patlama

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman’ında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 23:27:00 - 2021-07-08 00:56:40

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda demirli bir geminin konteynırında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Dubai'de şiddetli patlama

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman’ında demirli bir gemide patlama meydana geldi. Patlama sonrası limanda yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Cebal Ali Limanı'ndaki bir gemide bulunan konteynırda meydana geldiği belirtilerek, patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, patlamada ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BAE'nin en önemli limanlarından olan Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.

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