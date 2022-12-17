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Ekonomi Son dakika asgari ücret açıklaması! İşte Destici'ye göre asgari ücret rakamı
Ekonomi

Son dakika asgari ücret açıklaması! İşte Destici'ye göre asgari ücret rakamı

Habertürk canlı yayınında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan BBP lideri Mustafa Destici, asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 22:35:00 - 2022-12-17 22:36:38

BBP lideri Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Destici, 'Üç kesimle de görüşen biriyim' diyerek rakam verdi.

BBP lideri Mustafa Destici, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücretle ilgili rakam verdi.

'Çözüm odaklı çalışma var'

Çözüm odaklı bir çalışma olduğunu belierten Destici, ''Şimdi masada 3 kesim var. Bakanlık, işçi sendikası bir de TİSK var. Bir kere şunu söyleyeyim. Ben bu üç kesimle de yakın görüşen birisiyim. Gerçekten uyumlu bir heyet. Çözüm odaklı odaklı bir çalışma var.'' dedi.

Destici asgari ücret için rakam verdi

Destici açıklamasında, "İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor. Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum. Buna da hükümetin hem işçi kesiminin hem de işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum. Asgari ücret 8 bin liranın üzerinde olur diye tahmin ediyorum. Bu da enflasyonun bir katı fazlası bir refah payı verilmiş anlammına geliyor. " ifadelerini kullandı.

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