Son dakika... Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika edinilen bilgiye göre AFAD, Antalya ve çevresinde hissedilen 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

5.2 büyüklüğünde korkutan deprem

Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Deprem Antalya başta olmak üzere Akdeniz'in kıyı illerinde hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Deprem Antalya ve çevre illerde hissedildi

81 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.4 şiddetinde olduğunu bildirdi.