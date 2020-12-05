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Gündem Son dakika... Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
Gündem

Son dakika... Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Akdeniz açıklarında Antalya ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:00:00 - 2020-12-05 16:52:39
Son dakika... Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika edinilen bilgiye göre AFAD, Antalya ve çevresinde hissedilen 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

5.2 büyüklüğünde korkutan deprem

Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Deprem Antalya başta olmak üzere Akdeniz'in kıyı illerinde hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Deprem Antalya ve çevre illerde hissedildi

81 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.4 şiddetinde olduğunu bildirdi.

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Yorumlar

Turgut Tiftik

İlk başta güzel güzel 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE dediniz ve sizi tebrik ettim ama malesef haberin içinde şiddet dediniz Şiddet yıkım gücüdür Örneğin ben tüm cüssemle 1.90 buyunda yapılı birisine yumruk atsam (bu arada ben 65 yaşındayım)adam yıkılmaz be de çak az hisseder Ama bir çocuğa vursa (hiç öyle bir şey olmamıştır ama ) çocuk yer yıkılır Ama ben her ikisine de aynı güçle vurdum Biri etkilenmedi diğeri yıkıldı Benim gücüm depremin büyüklüğünü binaları veya bölgenin yıkılması şiddeti gösterir 1999depremi bize bunları öğretti Selamlarımla
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