Son dakika... Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.
Ayrıntılar geliyor...
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