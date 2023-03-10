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Gündem Son dakika... Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti
Gündem

Son dakika... Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 16:08:00 - 2023-03-10 16:13:04
Son dakika... Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

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