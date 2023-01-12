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Gündem Son dakika 6'lı masa iddiası: Türkiye'nin ismini değiştirmeyi teklif edecekler
Gündem

Son dakika 6'lı masa iddiası: Türkiye'nin ismini değiştirmeyi teklif edecekler

Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer, katıldığı canlı yayında 6'lı masanın Türkiye'nin ismini değiştirmeyi istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 02:30:00 - 2023-01-12 02:36:03

Ülke TV'ye konuk olan Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer çarpıcı açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi'nin "Türk milleti" kavramının anayasadan çıkarılma teklifi ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi’nin röportaj verdiği sırada genel merkezde Türk bayrağının kaldırılması skandallarının ardından Özer, altılı masanın iktidara gelmesi durumunda yaşanacakları açıkladı.

"Türkiye'nin ismini değiştirmeyi teklif edecekler"

Özer, "Türk bayrağı ve Türk milletinin ardından gelecek şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adındaki 'Türkiye'yi değiştirmeyi teklif edecekler. Göreceksiniz en kısa zamanda bunu teklif edecekler" iddiasında bulundu.

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