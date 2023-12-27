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Ekonomi Son dakika! 2024'te petrol, doğalgaz enerji sektöründe uygulanacak idari para cezası! O ücret ortaya çıktı!
Ekonomi

Son dakika! 2024'te petrol, doğalgaz enerji sektöründe uygulanacak idari para cezası! O ücret ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 18:10:00 - 2023-12-27 18:36:53
Son dakika! 2024'te petrol, doğalgaz enerji sektöründe uygulanacak idari para cezası! O ücret ortaya çıktı!

Petrol fiyatlarında yüksek seyir devam ederken önemli bir haber paylaşıldı! Doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Gelecek yıla yönelik doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2024 yılı için yüzde 58,46 artışa gidildi.

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