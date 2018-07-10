Son antrenmana katılmayan Mbappe, Dünya Kupası tarihine geçti

Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi.

Fransa Milli Takımında forma giyen 19 yaşındaki yıldız futbolcu Kylian Mbappe, takımının yaptığı son antrenmanına katılmasa da sahaya ilk 11'de çıktı.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Fransa'nın en önemli isimlerinden olan Mbappe, 1982 Dünya Kupasından sonra yarı finalde forma giyen en genç futbolcu oldu.

DÜNYA KUPASINDA 3 GOL ATTI

Mbappe, Dünya Kupasında forma giydiği 6 maçta 3 gol attı. Yıldız futbolcu Arjantin maçında attığı 2 golle yıldızlaşmış ve takımının bir üst tura çıkmasında büyük katkı sağlamıştı.