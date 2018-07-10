Son antrenmana katılmayan Mbappe, Dünya Kupası tarihine geçti
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe, büyük turnuvanın tarihine geçti.10 Temmuz 2018 Salı 22:38
Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi.
Fransa Milli Takımında forma giyen 19 yaşındaki yıldız futbolcu Kylian Mbappe, takımının yaptığı son antrenmanına katılmasa da sahaya ilk 11'de çıktı.
DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ
Fransa'nın en önemli isimlerinden olan Mbappe, 1982 Dünya Kupasından sonra yarı finalde forma giyen en genç futbolcu oldu.
DÜNYA KUPASINDA 3 GOL ATTI
Mbappe, Dünya Kupasında forma giydiği 6 maçta 3 gol attı. Yıldız futbolcu Arjantin maçında attığı 2 golle yıldızlaşmış ve takımının bir üst tura çıkmasında büyük katkı sağlamıştı.
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