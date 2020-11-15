Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 2 Kasım tarihinde yapılan araştırmaya göre 'Bu Pazar seçim olsa hangi partiye asla oy vermezsiniz' anketinin sonucu belli oldu.

Araştırmada, Türk halkının 'asla oy vermem' dediği parti, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan HDP oldu.

Araştırmada, vatandaşlara ayrıca “Kendinizi oy verdiğiniz partiye ne derece yakın hissediyorsunuz?” sorusu soruldu. Ankette %79 oy verdikleri partiye farklı derecelerde yakın olduğunu belirtirken, %17 pek yakın olmadığını ifade etti. Daha detaylı bakmak gerekirse, katılımcıların %44’ü oy verdiği partiye çok yakın hissederken, %35’i biraz yakın hissettiğini belirtti. Katılımcıların %4’ü ise bu soru hakkında herhangi bir fikir beyan etmedi.