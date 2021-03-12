Son ankette muhalefete yine gaz verildi ama bu başka... CHP oyunu yükseltemeyince bakın ne yaptılar
Muhalefete yakın araştırma şirketleri Millet İttifakı'nı gazlamaya devam ederken Cumhur İttifakı'nın oylarını düşük göstermeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından açıklanan verilerde, klasik olarak AK Parti ve MHP'nin oylarının düşürüldüğü görüldü. Bunun yanında CHP oylarını yükseltemeyince araştırma şirketi bu kez çareyi İYİ Parti'nin oylarını yüksek göstermekte buldu.
İstanbul Ekonomi Araştırma Şubat ayı seçim araştırmasını kamuoyu ile paylaştı. Millet İttifakı'na yakın olan araştırma şirketinin muhalefete her ay gaz verdiğini açıkça biliniyor.
Son ankette de Cumhur İttifakı'nın toplam oyu 43,7 olarak gösterildi. Millet İttifakı'nın oyunda ise bir detay dikkatlerden kaçmadı. CHP'nin oylarını yükseltememesinin ardından İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 17'lere yaklaştırıldığı görüldü. Anket sonucuna göre İYİ Parti'nin, MHP'yi ikiye katlayarak Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı geçmesi sağlanıyor.
Hatırlanacağı üzere son seçimlerde CHP yüzde 22,6, AK Parti yüzde 42,6, MHP ise yüzde 11,1 oy almıştı. İYİ Parti'nin oy oranının CHP'ye bu kadar yakın olması büyük tartışmalara neden olurken birçok kişi anket sonucunu 'akılalmaz araştırma' şeklinde yorumladı.