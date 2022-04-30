  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok
Gündem

Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok

Açıklanan son ankete göre, AK Parti'nin oy oranının 35-36 bandında olduğu belirtilirken, CHP oylarının 25 bandında olduğu ifade edilirken, İYİ Parti oylarında ise büyük bir düşüş olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 22:42:00 -
Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok

Siyaset gündemi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Seçime kendi adımız ve logomuzla gireceğiz" sözlerinin ardından bir anda değişti. 6'lı masayla ilgili çatlak iddiaları ortaya atılırken, AK Parti Genel Merkezi tarafında yaptırılan bir ankete ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İYİ Parti'de düşüş var

AK Partili bir yetkili tarafından paylaşılan ankete göre AK Parti oyları 35-36 bandında seyretmeye devam etti. Ankette en dikkat çeken parti ise İYİ Parti oldu. Akşener'in partisinin yüzde 14 bandından yüzde 9 bandına kadar indiği ifade edildi.

Deva yüzde 1 aldı

AK Parti tarafından yaptırılan ankette yeni partilerin oy oranlarına ilişkin de bilgi verildi. DEVA Partisi yüzde 1 bandında seyrederken, Gelecek Partisi'nin oy oranının da 0.5 olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay