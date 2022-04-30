Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok

Siyaset gündemi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Seçime kendi adımız ve logomuzla gireceğiz" sözlerinin ardından bir anda değişti. 6'lı masayla ilgili çatlak iddiaları ortaya atılırken, AK Parti Genel Merkezi tarafında yaptırılan bir ankete ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İYİ Parti'de düşüş var

AK Partili bir yetkili tarafından paylaşılan ankete göre AK Parti oyları 35-36 bandında seyretmeye devam etti. Ankette en dikkat çeken parti ise İYİ Parti oldu. Akşener'in partisinin yüzde 14 bandından yüzde 9 bandına kadar indiği ifade edildi.

Deva yüzde 1 aldı

AK Parti tarafından yaptırılan ankette yeni partilerin oy oranlarına ilişkin de bilgi verildi. DEVA Partisi yüzde 1 bandında seyrederken, Gelecek Partisi'nin oy oranının da 0.5 olduğu belirtildi.