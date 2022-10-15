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Siyaset Son ankette flaş "AK Parti" detayı! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular
Siyaset

Son ankette flaş "AK Parti" detayı! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

2023 seçimlerine doğru kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçları gelmeye devam ediyor. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son üç ayda AK Parti'nin oy oranını yüzde 3 artırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 12:10:00 -
Son ankette flaş "AK Parti" detayı! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

2023 seçimlerine doğru kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçları gelmeye devam ediyor. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son üç ayda AK Parti'nin oy oranını yüzde 3 artırdığını açıkladı.

 

Kulat, son üç ayın verilerine göre partilerin oy oranlarını değerlendirdi.

Özgürlük Araştırmaları'nın YouTube kanalında konuşan Kulat, CHP'nin oy oranının yüzde 25-26 bandında seyrettiğini dile getirirken, İYİ Parti'nin oylarında "küçük bir düşüş olduğunu", yüzde 15-16 civarında olduğunu belirtti.

Kulat, HDP yüzde 8-10 bandında olurken, MHP'nin ise 7-8 bandında olduğunu ifade etti.

 

 

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Yorumlar

metin aq pınar

oyumu ağgbartiye verecüm yeğenim ''tam bir cahilim'' Murat Akay

Osman

Bunun neresi sevindirici bu durumda zlilletin oyu elli uzeri
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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