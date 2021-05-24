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Gündem Son ankette bomba sonuçlar! Z kuşağı tercihini yaptı
Gündem

Son ankette bomba sonuçlar! Z kuşağı tercihini yaptı

43 ilde yapılan son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy aranı yüzde 51 çıktı. Z kuşağında ise AK Parti'ye oy veririm diyen gençlerin sayısı yüzde 33 olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:58:00 -
Son ankette bomba sonuçlar! Z kuşağı tercihini yaptı

Muhalefet partileri, son dönemde düzenlenen algı operasyonlarını kullanarak yeniden erken seçim çağrıları yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tavrı net. Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılacağını defalarca söyledi.

Muhalefete yakın anket şirketleri de bu süreçte verilen görevi yerine getirdi. Yayınlanan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı adeta dibe çekildi.

Peki AK Parti'nin anketlerindeki durum ne.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıkladığı rakamları bugünkü köşesine taşıdı.

Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51 çıktı

Buna göre; AK Parti son olarak 43 ilde 5 bin kişiyle yüz yüze anket yaptırdı. Ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51 çıktı.

Şen, yaptırılan anketlerle ilgili "Bütün anketlerde Tayyip Erdoğan, yüzde 50’nin üzerinde oy alıyor ve bütün rakipleri yüzde 50’nin altında kalıyor." dedi.

Mustafa Şen, yapılan anketlerde AK Parti'nin oyunun ise yüzde 40 seviyesinde olduğunu açıkladı.

AK Parti'nin gençlerden uzak kaldığına yönelik eleştirilerin de doğru olmadığı anketlere yansıdı.

Z kuşağında oran yüzde 33 

Mustafa Şen, X, Y, Z kuşaklarının parti tercihleriyle ilgili "X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında AK Parti’ye oy veriyor. Yani partinin toplam oylarının iki puan altında, CHP’nin oylarının 15 puan üstünde. Z kuşağı (en genç seçmen grubu) söz konusu olduğunda AK Parti’ye oy veririm diyen gençlerin oranı yüzde 33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yorumcu

AKİT YALAN HABER YAPMAYI BIRAKIN. ÜLKE ÜNIVERSITE MEZUNU IŞSIZ DOLDU. HANGI GENÇLER OY VERECEK AKPYE.  
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Ali

Erdoğan yüzde 53 alıyorsa Chp Z kuşağından yüzde 70 üzeri oy alıyordur.Zillet dediğiniz milleti kandırmaya çalışıyorsunuz.Bye bye Erdoğan,bye bye AKP
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